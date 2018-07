Felipão diz que não imaginava uma campanha tão boa

RIO - Campeã com cinco vitórias e fazendo 3 a 0 sobre a toda poderosa Espanha, a seleção brasileira foi campeã com sobras da Copa das Confederações. O título que Felipão tanto pedia para mostrar ao mundo a força da sua equipe veio, mas nem o treinador previa que a campanha fosse tão boa.

A mensagem aos rivais foi dada, mas o treinador fez questão de ressaltar que na Copa a história será outra. "Não estava prevista (campanha tão boa). É um caminho que percorremos. A gente sabe que o resultado do jogo não representa o campeonato que vamos disputar aqui. Será muito mais forte, mas é um caminho que a gente pode trilhar com pouco mais de confiança. Isso que a gente quer", disse ele, ainda no gramado do Maracanã, antes da cerimônia de entrega das medalhas e da taça.

O treinador, que vinha elogiando a atitude da torcida desde o jogo contra a França, em Porto Alegre, na preparação para a competição, voltou a ressaltar a forma com que os brasileiros ajudaram a seleção a chegar à sua quarta conquista de Copa das Confederações.

"Cria-se uma situação favorável, um ambiente melhor. O que o povo tem feito por nós dentro de campo é maravilhoso, fantástico. Fica a lição: que a gente tem que ter isso como princípio. Amizade, união. fazer com que as cosias possam ser de todos através de um bom trabalho", comentou Felipão.