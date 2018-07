Felipão diz que não irá poupar jogadores no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari não pretende poupar nenhum jogador na partida contra o Oeste, nesta quinta-feira, apesar do clássico contra o São Paulo, na rodada seguinte do Campeonato Paulista. O treinador acredita que dá tempo dos atletas se recuperarem fisicamente e não teme suspensões.

"Não vou poupar ninguém. Temos que seguir ganhando os jogos que temos pela frente. O Artur, que tinha dois cartões, saiu machucado e não deve ser problema. Só não teremos o Henrique contra o Oeste, pois ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso", explicou o treinador.

Para o duelo contra a equipe de Itápolis, Leandro Amaro e Maikon Leite estão pendurados com dois cartões amarelos. Se forem advertidos, não jogam o clássico. O Palmeiras enfrenta o Oeste na próxima quinta-feira, às 19h30, no Pacaembu. Depois, faz o clássico contra o São Paulo no domingo, em Presidente Prudente.

A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari reassumiu a liderança do Campeonato Paulista na última sexta-feira, com a vitória por 3 a 2 diante do Guaratinguetá. Com 20 pontos, só pode ser ultrapassada pelo Corinthians, que também pode chegar aos 20 pontos se vencer o São Caetano neste sábado, mas tem saldo de gols inferior - 9 a 6.