Felipão diz que pediu demissão por não ter sido campeão gaúcho Em texto divulgado por sua assessoria de imprensa, o técnico Luiz Felipe Scolari explicou, na tarde desta terça-feira, os motivos do seu pedido de demissão do Grêmio, anunciado horas antes. "Eu deixei o Grêmio porque o planejamento que nós tínhamos no ano passado, junto ao dr. Fábio Koff, que havia imaginado uma situação um pouco mais difícil do que aconteceu. E que o Grêmio estava em 11.º muito próximo da linha de descenso", começa a nota.