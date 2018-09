Felipão diz que precisa fazer acertos nos bastidores do Palmeiras

No campo, tudo certo. Fora dele, nem tanto. O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, afirmou neste domingo, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, que precisa arrumar detalhes nos bastidores da equipe para conseguir tirar o rendimento máximo dos jogadores e deixá-los mais tranquilos para os compromissos.

"Eu preciso ajustar alguns procedimentos do nosso time. Não do futebol, mas fora do futebol", disse Felipão, sem dar detalhes sobre as atitudes a serem tomadas. "Ainda preciso ajustar algumas situações que não são de dentro de campo, e é isso que me preocupa, porque sem cabeça boa não conquista títulos", completou o treinador.

Desde a chegada, no começo de agosto, o treinador alterou a rotina de treinos da equipe. Os trabalhos são quase todos fechados, uma forma de preservar a concentração e evitar a exposição excessiva do elenco. A decisão foi tomada em comum acordo entre Felipão e a diretoria. Na maioria dos dias a imprensa tem acesso somente ao trabalho de aquecimento dos jogadores.

"Dentro de campo está tudo organizado com nossa comissão técnica e com o nosso centro de inteligência dando condições", afirmou Felipão. Desde a chegada dele, o Palmeiras jogou oito rodadas do Campeonato Brasileiro, com seis vitórias e dois empates. O compromisso seguinte do time está marcado para quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.