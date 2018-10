Felipão diz que vai torcer para o Cruzeiro e elogia Diego Aguirre

O técnico Felipão garantiu que vai torcer para o Cruzeiro se classificar para a semifinal da Copa Libertadores. O time mineiro enfrenta nesta quinta-feira o Boca Juniors e precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida em Buenos Aires. Caso avance, a equipe brasileira vai enfrentar justamente o Palmeiras na próxima fase.

"Claro que torço pelo Cruzeiro, amanhã torço pelo Fluminense, não tem dúvida. Além de ser o nosso país, quero torcer pelos nossos treinadores e pelo nosso futebol. Não vejo porque não valorizarmos o que é bom, o que é nosso, o que temos possibilidade. Quero até mandar um abraço a eles", disse, bem-humorado.

Foi o Cruzeiro que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil recentemente. A rivalidade cresceu na temporada e as partidas tiveram momentos de confusão entre os jogadores. Mesmo assim, no discurso, Felipão preferiu a equipe brasileira. Já o Boca Juniors foi o time que ganhou do Palmeiras de Felipão em 2000 na decisão da Libertadores.

O treinador palmeirense também falou sobre o clássico de sábado, quando o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Para Felipão, a rivalidade ficará apenas dentro de campo e ele até brincou dizendo que Diego Aguirre, comandante do tricolor, é um grande amigo e que eles costumavam jantar juntos antes de clássicos em Porto Alegre.

"Eu não faço política de boa vizinhança. Eu sou amigo do peito do Aguirre. Em Porto Alegre, duas vezes, antes dos Grenais, jantávamos juntos, íamos a uma churrascaria e ficávamos conversando. O resultado é outra coisa e se decide dentro de campo. Fora de campo é amizade de alguém que eu conheci no Brasil e que me tratou de uma forma muito respeitosa. Tive a oportunidade de retribuir em Porto Alegre", comentou.

Felipão revelou que pensou em subir no muro que divide os dois CTs, de Palmeiras e São Paulo, que ficam lado a lado. "Como ele treina ali do meu lado, já tentei subir o muro para gritar bobagem para ele, mas não dá, subiram mais três metros de muro. Encontrar o Aguirre é sempre bom, o resultado do jogo é outra coisa. Eles que se virem lá dentro de campo. Só lembrar do tempo de Porto Alegre seria ótimo", disse.