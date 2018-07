Felipão é absolvido e liberado para comandar o Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari poderá dirigir o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta quarta-feira recurso do treinador e apenas o advertiu pela expulsão na partida contra o São Paulo, disputada no dia 19 de setembro.

Veja também:

Lesionado, Valdivia para e desfalca o Palmeiras

Inicialmente, Felipão havia sido suspenso por dois jogos, em julgamento da Primeira Comissão Disciplinar do STJD, realizado no dia 4 de outubro. O treinador, porém, não chegou a cumprir a punição porque o departamento jurídico do Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo.

Felipão respondia duplamente ao artigo 258 (assumir conduta contrária à disciplina e reclamação) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com o relato do árbitro José Henrique de Carvalho, o palmeirense teria reclamado: "árbitro de m..., não consegue colocar a barreira no lugar". Ele também relatou que Felipão demorou quatro minutos para se retirar do banco de reservas.