Felipão é expulso por chamar árbitro de 'colorado'

"Chico Colorado" foi um dos termos mais comentados do Twitter na noite desta quarta-feira. Tudo porque, aparentemente, foi assim que Felipão se dirigiu ao árbitro Francisco Neto, que não gostou do comentário e expulsou o treinador de campo. Mesmo sem seu treinador na parte final do segundo tempo, o Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0, em Erechim, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.

A referência a Francisco Neto como "Chico Colorado" se tornou comum entre a torcida gremista depois de o então diretor de futebol gremista Paulo Pelaipe se referir assim ao árbitro. Nesta quarta, Francisco Neto expulsou Fellipe Bastos, aos 24 minutos do segundo tempo, causando a ira de Felipão. Um minuto antes, o volante havia recebido o terceiro amarelo. Por isso, cumprirá dois jogos de suspensão.

Quando Bastos foi expulso, o Grêmio já havia marcado o gol da vitória. Ele saiu aos 27 minutos, quando Luan recebeu pelo meio e passou para Giuliano, pela esquerda. O meia limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro.

Faltando ainda dois jogos para que a 10.ª rodada do Gaúcho ficar completa, o Grêmio é o terceiro, com 17 pontos, atrás de Cruzeiro (19) e Brasil de Pelotas (18, com um jogo a menos). O Inter está no sexto lugar, com 16. Quatro pontos separam o primeiro do oitavo colocado.