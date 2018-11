Felipão e jogadores do Palmeiras apontam Dudu como o craque do campeonato

Mesmo antes do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já escolheu quem merece ser apontado como o destaque da competição. O técnico Luiz Felipe Scolari e o elenco apontam Dudu como o principal craque do torneio, por ter demonstrado atuações de alto nível, como a da última quarta-feira, ao fazer um gol e dar assistência na goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, no Allianz Parque.

"Para mim, ele é o craque do campeonato. Está jogando bem. E ele é uma alternativa no meio, onde ele faz coisas que dificultam o adversário na marcação. Ajuda muito ter o Dudu em qualquer posição. Ele tem se dedicado de uma forma maravilhosa desde que eu cheguei aqui", afirmou o técnico Luiz Felipe Scolari. Com o gol na quarta, o camisa 7 se tornou o maior artilheiro do Palmeiras neste século, ao chegar a 55, e superar Vágner Love.

Um dos colegas de time, o meia Lucas Lima, elogiou bastante Dudu. "O Dudu está jogando muito. Sem dúvida, vai ser o craque do campeonato, porque o que ele está jogando é um absurdo", comentou. O camisa 7 do Palmeiras está no clube de desde 2015. Foram dois títulos conquistados até agora: o da Copa do Brasil de 2015 e o do Brasileiro de 2016.

Questionado sobre o bom momento, Dudu preferiu dividir o mérito. "Todo jogador que joga um campeonato sempre procura ser o melhor. Se for para eu ganhar o prêmio, ficarei muito feliz. Mas prefiro o prêmio de ser campeão brasileiro, que vem não só para mim, mas para o grupo e para a torcida", afirmou o jogador.

RETORNO

Nesta quinta-feira à tarde o Palmeiras voltou aos treinos na Academia de Futebol. A atividade foi apenas para os reservas. O elenco volta a trabalhar completo na manhã de sexta-feira, em treino fechado.