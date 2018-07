Felipão é o escolhido para assumir a seleção brasileira

O último empecilho para Felipão aceitar o convite para voltar à seleção era a contratação de um nome de peso para ser coordenador da CBF. O tetracampeão Carlos Alberto Parreira é o favorito para ocupar o cargo, depois da saída de Andrés Sanchez e da extinção da função de diretor de seleções.

A contratação de Felipão atende ao perfil desejado por Marin no início do processo de sucessão de Mano Menezes, demitido na última sexta-feira. O presidente da CBF queria um treinador vencedor, com respaldo popular, já que o Brasil vai jogar sob pressão para conquistar o hexacampeonato em casa.

Apesar de a imagem recente não ser muito positiva, principalmente para os torcedores do Palmeiras, que foi rebaixado à Série B com o treinador participando de 63,1% da campanha no Campeonato Brasileiro - foi demitido em setembro -, Felipão é querido pelos brasileiros pela conquista do pentacampeonato em 2002, na Copa da Coreia do Sul e do Japão.