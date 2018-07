Felipão e Parreira se reúnem e iniciam planejamento para a Copa

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari e o coordenador Carlos Alberto Parreira se reuniram nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde começaram a definir de forma mais efetiva o planejamento que irão traçar na seleção brasileira. Os dois estiveram acompanhados do auxiliar de Felipão, Flávio Murtosa, naquela que foi a primeira reunião de trabalho do trio nesta nova era da equipe nacional.

Pentacampeão mundial em 2002, Scolari assumiu oficialmente o comando da seleção brasileira no dia 29 de novembro, seis dias depois da demissão de Mano Menezes. A saída do comandante acabou provocando, logo em seguida, a saída de Andrés Sanchez da CBF e a extinção do cargo de diretor de seleções, antes ocupado pelo ex-presidente do Corinthians.

Felipão e Parreira também estarão definindo nesta semana os próximos profissionais a serem anunciados como integrantes da comissão técnica da seleção, que até agora conta apenas com Paulo Paixão, preparador físico, e Carlos Pracidelli, preparador de goleiros, como nomes confirmados.

A reestreia de Scolari no comando da seleção será no dia 6 de fevereiro, em amistoso contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres, sendo que a CBF já agendou outras duas partidas de preparação visando à disputa da Copa das Confederações de 2013, entre 15 e 30 de junho, no Brasil. A primeira delas será no dia 2 de junho, novamente contra os ingleses, no Maracanã, e uma semana depois o time nacional pegará a França, no Mineirão.

Já na Copa das Confederações a seleção brasileira estreará contra o Japão, no dia 15, em Brasília, antes de encarar o México, dia 19, em Fortaleza, e fechar a sua participação na primeira fase da competição contra a Itália, no dia 22, em Salvador. Os três jogos valerão pelo Grupo A do torneio que é o principal evento da Fifa antes da Copa do Mundo de 2014, que também será realizada no Brasil.