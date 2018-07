Felipão e Parreira se reúnem para definir planejamento

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari e o coordenador Carlos Alberto Parreira tiveram uma reunião nesta quarta-feira, na sede da CBF, no Rio, para definir os últimos nomes que vão compor a comissão técnica da seleção brasileira. O anúncio oficial do grupo que vai ser comandado por Felipão, porém, só deve ser feito em janeiro.

A reunião desta quarta-feira também teve a participação do presidente da CBF, José Maria Marin, para discutir a programação da seleção brasileira no ano que vem e o esboço do planejamento para a disputa da Copa do Mundo de 2014.

Sobre a nova comissão técnica da seleção, alguns nomes já estão certos: o auxiliar Flávio "Murtosa" Teixeira, o preparador físico Paulo Paixão e o preparador de goleiros Carlos Pracidelli.