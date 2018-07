Felipão e Parreira se reúnem para traçar caminho da seleção em 2013 RIO - O futuro da seleção brasileira começa a ser traçado. Na sede da CBF, nesta sexta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari e o coordenador-técnico Carlos Alberto Parreira fizeram a primeira reunião para definir assuntos do time nacional. O auxiliar técnico de Felipão, Flávio Murtosa, também esteve no encontro. O trio organiza os primeiros passos do Brasil para a temporada de 2013. A estreia de Felipão está marcada para o dia 6 de fevereiro, contra a Inglaterra, em Wembley.