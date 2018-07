Felipão é recepcionado no Sul com gritos de 'o campeão voltou'

A torcida do Grêmio fez enorme festa para receber o técnico Luiz Felipe Scolari. Aproximadamente 150 torcedores estiveram no aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, nesta manhã, para recepcionar seu novo comandante. Após 18 anos, ele volta a treinar o clube com o qual ganhou sete títulos.

“Oh, o Felipão voltou”, e “o campeão voltou”, foram alguns dos cânticos dos torcedores. O treinador desembarcou pelo Terminal 2 e saudou os torcedores, que ficaram do lado de fora da cerca. O técnico deixou o aeroporto rumo à Arena, onde concederá sua primeira entrevista coletiva. No caminho, gremistas cercaram o carro e tentaram acompanhá-lo pela avenida dos Estados.

Felipão retorna ao Sul “muito contente” e com todo respaldo da diretoria do Grêmio. Nome de confiança do presidente Fábio Koff, que o queria no clube desde 2013, sua missão e acabar com os altos e baixos da equipe no Brasileirão e, quem sabe, ainda brigar pelo título.

Hoje, a diferença para o líder Cruzeiro está em 9 pontos. Felipão não deve dirigir o time diante do Vitória, sábado, às 21h, no Barradão. Sua estreia deve acontecer na outra semana, no clássico com o Internacional, no Beira-Rio.

Será a terceira passagem do técnico pelo clube gaúcho. Nas outras duas, ele obteve êxito. Em 1987, estreou no dia 3 de junho e pouco mais de um mês depois, já dava a volta olímpica para comemorar a conquista do estadual em cima do grande rival, o Internacional. As equipes chegaram ao último jogo do hexagonal final empatadas e uma vitória por 3 a 2 (foram três gols em 18 minutos) valeu o tricampeonato.

A segunda passagem de Felipão não começou como era o esperado em 1993. Eliminação na primeira fase do Brasileirão e muita cobrança. Muitos torcedores queriam sua demissão e foram peitados por Koff. O também presidente da época bancou o treinador e, como prêmio, colheu os frutos nas três temporadas seguintes.

Com Felipão, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil de 94, os gaúchos de 1995 e de 96 e as importantes taças da Libertadores em 95 e da Recopa e do Brasileirão em 96. Conquistas até hoje bastante festejadas pelos gremistas, que já esfregam as mãos confiando em nova era vencedora com Scolari.