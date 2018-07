Felipão é suspenso por seis jogos pelo TJD-SP

Felipão ganhou a punição mais pesada. Ele foi suspenso por seis jogos e ainda ganhou uma multa de R$ 40 mil por ter feito críticas ao juiz. Deola ganhou gancho de duas partidas. As suspensões, contudo, só serão cumpridas no Campeonato Paulista do ano que vem.

O zagueiro Danilo também foi punido, com apenas um jogo de suspensão, por conta da violenta falta sobre Liedson. O defensor acabou sendo expulso de campo ainda no primeiro tempo do confronto.

As punições ainda poderão ser revertidas, em caso de recursos. Danilo, porém, dificilmente cumprirá a punição, já que deixará o Palmeiras no meio do ano para se juntar à Udinese. O zagueiro já está acertado com o time italiano desde o início deste ano.