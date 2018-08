Felipão elogia atuação de Borja no Palmeiras e o compara a Oséas

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, se rendeu à grande fase do atacante Miguel Borja nesta quinta-feira. Em entrevista coletiva depois de bater o Cerro Porteño por 2 a 0, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o treinador elogiou a atuação decisiva do colombiano, autor dos dois gols, e o comparou a antigos ex-comandados.

Em 36 anos de carreira, Felipão relembrou sempre ter gostado de trabalhar com centroavantes fixos. Nos dois títulos que ganhou na Copa Libertadores, em 1995, com o Grêmio, e em 1999, com o Palmeiras, o treinador mencionou que tinha jogadores com as mesmas características de Borja, como o senso de posicionamento e o poder de finalização.

"Com o Grêmio em tinha o Jardel. Na outra vez que o Palmeiras foi campeão, tinha o Oséas. No Criciúma (campeão da Copa do Brasil em 1991) tinha um atacante que faleceu recentemente, o Soares. Então, são centroavantes que estão com aquela presença na área", disse Felipão. Borja tem oito gols em sete jogos nesta Libertadores e neste ano, tem 17 gols em 25 partidas.

Os jogadores citados por Felipão foram de suma importância para o êxito dos trabalhos dele na Libertadores. Jardel marcou 12 gols na campanha de 1995 e foi o artilheiro da competição. Já Oséas, anotou quatro vezes em 1999, a última delas foi o gol responsável por fazer o placar de 2 a 1 e levar a final contra o Deportivo Cali para os pênaltis.

Felipão relembrou ter usado em trabalhos recentes, como na China, o atacante Alan para a função e afirmou estar contente com as opções do Palmeiras para a posição. "A equipe tem que trabalhar para o Borja, como fez, e ele tem que sair da área porque é bom nessa jogada. Temos também o Deyverson que joga na área e o Willian, mas esse não é centroavante. Vamos colocar um 9 que vai ajudar nos jogos", comentou.

O artilheiro do Palmeiras na temporada comemorou o resultado como visitante. "Foi um jogo muito feliz da nossa parte, trabalhamos bem para a partida. Estamos felizes. Fizemos o melhor para levar o resultado para São Paulo", disse Borja ao canal SporTV. A partida de volta será no dia 30, no Allianz Parque, em São Paulo.