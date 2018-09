Felipão elogia atuação de Felipe Melo: 'Ele é um grande jogador'

Pelo menos para Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo apagou a atuação desastrosa de quinta-feira passada frente ao Cerro Porteño, na Copa Libertadores, quando foi expulso com três minutos de jogo.

Neste domingo, em Chapecó, o volante foi um dos melhores em campo, com direito a cabeçada na trave, assistência para o primeiro gol do time marcado por Hyoran, finalização de fora da área e grande presença na marcação do ataque da Chapecoense.

"Felipe Melo é um grande jogador. Nós vamos conversar para que ele se apresenta nas condições técnicas como a de deste domingo, que é o que o Palmeiras necessita", disse o treinador palmeirense, após o triunfo por 2 a 1, na Arena Condá.

Apesar dos elogios, Felipão revelou que o jogador vai merecer uma atenção especial por parte da comissão técnica. "Temops de conseguir engrenar uma posição tranquila para o Felipe. Nós não queremos que ele seja lembrado por isso ou por aquilo, mas que seja lembrado pelo futebol que ele joga, como aconteceu neste jogo. Temos de encontrar uma forma de ter essa sintonia com ele."

Diante da Chapecoense, Felipe Melo não foi violento e nem recebeu cartão amarelo.