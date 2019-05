Felipão elogia atuação e diz que Felipe Melo fez o melhor jogo sob o seu comando

O técnico Luiz Felipe Scolari elogiou a organização tática e o equilíbrio dos seus jogadores em campo, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão, resultado que levou o Palmeiras à liderança do Campeonato Brasileiro, com dez pontos.

O treinador evitou tecer comentários positivos apenas sobre o volante Bruno Henrique, autor dos dois gols, e procurou enaltecer a virtude de todo o elenco, especialmente sobre Felipe Melo. Dentro da análise do técnico, o atleta fez contra o Atlético-MG sua melhor partida pelo Palmeiras.

"Eu não vejo apenas o Bruno Henrique como destaque da equipe. Vejo o Palmeiras jogando de uma forma organizada, disciplinada taticamente, cada um sabendo sua posição. Todos estão de parabéns. Todos estão fazendo aquilo que nós mais ou menos imaginávamos no começo do campeonato", analisou.

"Se eu pudesse fazer um elogio especial, faria ao Felipe Melo. Foi um jogador fundamental em tudo. A melhor partida que eu vi o Felipe Melo fazer desde que estou aqui. Com calma, tranquilidade, se impondo, sabendo trabalhar a bola e fazendo com que os outros participassem", completou.