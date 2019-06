Felipão elogia campanha do Palmeiras no Brasileirão: 'Acima do que planejamos'

O técnico Luiz Felipe Scolari elogiou os jogadores e a campanha do Palmeiras após a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, neste domingo, que devolveu ao time a liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem contar a vitória sobre o Botafogo, provisoriamente suspensa pelo STJD, o Palmeiras lidera com 16 pontos -- cinco vitórias em seis jogos, um aproveitamento de quase 90% dos pontos disputados.

A estratégia do treinador é somar o maior número de pontos até a parada do Brasileirão para a disputa da Copa América. Restam mais duas rodadas até o início do torneio de seleções. “Estamos fazendo uma campanha acima do que planejamos. Isso é bom e nos dá mais tranquilidade. Estamos mantendo essa situação de liderança, que é o mais importante”.

Sobre a vitória contra o Botafogo, o treinador disse que irá esperar a decisão do STJD. O tribunal analisa um pedido do clube carioca sobre o suposto uso irregular do VAR no duelo. Dentro de campo, deu Palmeiras por 1 a 0. Se os três pontos forem confirmados, o clube sobe para 19 pontos, quatro à frente do Atlético-MG.

“Acho que isso de 'caso seja favorável ao Palmeiras' a gente nem deve colocar. Em 99,99% não existe o que está sendo apontado. Se tivesse que apontar que vamos entrar com recurso porque o VAR... Para com isso. Mas deixa eles resolverem lá. Temos os nossos 19 pontos no nosso pensamento”.