Felipão elogia papel de Muricy Ramalho na evolução de Neymar

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari considera Muricy Ramalho, técnico do Santos, fundamental para a evolução técnica e tática do atacante Neymar. O novo treinador da seleção brasileira elogiou bastante o colega nesta sexta-feira, em São Paulo.

"O Neymar vem evoluindo muito, são méritos de quem trabalhava e de quem trabalha com ele. É mérito do Muricy o crescimento dele no posicionamento tático, na forma como se organiza em campo", afirmou.

Felipão percebeu essa evolução em Neymar nos últimos dois anos. "Na Europa, falam que ele cai muito, o que não é verdade", analisou. Ao comparar Neymar com Cristiano Ronaldo, que foi seu jogador na seleção de Portugal, ele estabeleceu as diferenças: "Cristiano é muito forte. Neymar é um goleador também, só que é mais leve, tem um drible um pouco mais curto, o do Cristiano é mais longo".

Para o treinador da seleção brasileira, Neymar e o português vão disputar certamente, nos próximos três anos, o título de melhor jogador do mundo.

Depois dos elogios, Felipão disse que vai conversar com o próprio jogador e seus companheiros antes de definir como vai aproveitar o atacante na seleção. "Muitas vezes, os jogadores merecem ou precisam de uma liberdade a mais que os outros. É uma questão de entendimento e de organização em campo."