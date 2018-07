Felipão elogia rival e diz que Grêmio fez pouco para evitar a derrota

O técnico Luiz Felipe Scolari reconheceu que o Grêmio mereceu ser batido pelo Brasil de Pelotas na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, por 1 a 0, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Ele destacou que o adversário definiu a partida na sua principal virtude, as jogadas de bola parada.

"A vitória do Brasil foi por méritos deles. Sabemos que é um time estruturado. Tem muita qualidade na bola parada e conseguiu o seu gol desta forma", afirmou Felipão, elogiando o Brasil de Pelotas, que lidera o Campeonato Gaúcho, com dez pontos somados em quatro jogos.

Além disso, o treinador admitiu que o Grêmio teve uma atuação ruim, sem criar chances efetivas de gol. "Fizemos muito pouco para igualar ou tentar superar. Tínhamos posse de bola, mas não tínhamos penetração para fazer o gol. O Brasil mereceu ganhar", disse.

Com seis pontos, o Grêmio está na quarta colocação no Campeonato Gaúcho. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, novamente na Arena Grêmio, diante do Veranópolis, pela quinta rodada do torneio estadual.