Felipão elogia time, mas adota cautela

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari mostrou confiança nesta sexta-feira no elenco do Palmeiras, líder do Campeonato Paulista e classificado para as oitavas da Copa do Brasil, mas manteve a cautela quanto às chances de título nas duas competições e no Campeonato Brasileiro.

"Nossa campanha é excepcional, brilhante, mas é cedo fazermos qualquer tipo de análise. Ainda não ganhamos nada. Nosso grupo está ganhando corpo, está ficando com cara de grupo, mas não dá para saber o que vai acontecer. O importante é que esses jogadores estão entendendo a importância de vestir a camisa do Palmeiras", declarou Felipão.

O treinador fez os elogios ao ser questionado se considerava o elenco "pouco badalado", como afirmara o atacante Kléber ao fim do clássico com o Santos. Felipão atribuiu o suposto baixo reconhecimento dado ao time pela imprensa à falta de títulos.

"O problema vem de dez anos. Se a gente tivesse conquistado a Copa Sul-Americana, tinha acabado com tudo isso. Está faltando o Palmeiras chegar mais em finais, disputar decisões. Nós conversamos com os jogadores e passamos isso a eles, da importância de vencer para entrar na história. Estava falando com o Kleber sobre isso. Ao mesmo tempo em que badalam pouco o nosso time, estão pedindo ele constantemente na seleção brasileira", ponderou.

Para Felipão, o elenco do Palmeiras não fica devendo para os rivais, que trouxeram reforços do exterior. "Os atletas que vêm de fora do País são mais badalados, mas nosso grupo é bom, tem capacidade boa de trabalho e com atletas de todos os níveis: de seleção brasileira, de seleção chilena, de seleção sub-20... São nomes que qualquer time gostaria de ter", exaltou.

