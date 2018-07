Felipão ensaia esquema com 3 atacantes no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari mudou o esquema do Palmeiras no treino desta terça-feira, um dia antes do confronto diante do Coruripe, em Jundiaí, pela Copa do Brasil. Sem poder contar com Valdivia, suspenso, e com Daniel Carvalho ausente do coletivo, o treinador escalou a equipe com três atacantes: Maikon Leite, Ricardo Bueno e Barcos.

Esta formação, no entanto, deverá ser apenas uma opção para o decorrer do confronto, já que Daniel Carvalho não preocupa para esta quarta-feira. Ele se ausentou do coletivo porque fez fortalecimento muscular na academia, mas deve atuar normalmente diante do Coruripe.

Outra mudança palmeirense no treinamento foi a entrada do zagueiro Maurício Ramos. Ele ocupou a vaga de Leandro Amaro, que vinha sendo titular, elogiado por Felipão, mas deixou a equipe. O treinador pode estar realizando um rodízio na defesa, já que no último sábado Román atuou no lugar de Henrique.

Na lateral direita, Artur parece ter vencido a disputa e ganhou a vaga no treinamento. Titular no início da temporada, Cicinho se recuperou de uma amidalite, que o afastou das últimas duas partidas da equipe, mas deve perder a posição para seu concorrente, que entrou bem e ganhou a confiança de Felipão.

Depois de vencer por 1 a 0 em Alagoas, o Palmeiras precisa apenas de um empate diante do Coruripe para avançar na Copa do Brasil, e deve entrar em campo nesta quarta com: Deola; Artur, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor e Daniel Carvalho; Maikon Leite e Barcos.