Felipão entra na brincadeira e recebe ovada no Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira, já no final do treino, os jogadores se reuniram para dar a ovada no atacante Dinei, que completou 28 anos nesta sexta-feira. Durante a brincadeira no gramado, o volante Marcos Assunção, um dos líderes do elenco palmeirense, foi conversar com Felipão para pedir permissão para incluí-lo também na ovada.

Inicialmente, o técnico fez sinal negativo com a mão. Depois, acabou cedendo e até tirou o boné para facilitar o "ataque" com ovos e farinha. Nem todos os jogadores tiveram coragem para participar da ovada em Felipão, mas todo mundo se divertiu bastante com a brincadeira, descontraindo o clima que andava bastante pesado no Palmeiras.

O Palmeiras já soma oito jogos seguidos sem vitória no Brasileirão, jejum que o deixou em 13º lugar, com apenas 41 pontos. Por isso, a esperança é de reação neste domingo, quando o time enfrenta o Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do campeonato, e tentará acabar definitivamente com o risco de rebaixamento.