Felipão escala Grêmio com Moreno e Barcos para estreia no Gaúcho

O Grêmio está praticamente definido para a estreia no Campeonato Gaúcho contra o União Frederiquense, neste sábado, às 17h, na Arena. No treino desta sexta-feira, Luiz Felipe Scolari voltou a armar a equipe com Marcelo Moreno e Barcos, e a dupla de centroavantes deverá ser titular. A má notícia ficou por conta da ausência do meia Douglas, desfalque certo para a primeira rodada.

Mesmo confirmado como reforço do Grêmio há praticamente um mês e meio, Douglas ficará de fora da estreia por conta de problemas na documentação. A diretoria não conseguiu resolvê-los e, por isso, ele ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) como jogador do clube. O mesmo acontece com o zagueiro equatoriano Erazo, contratado junto ao Flamengo, que também será desfalque no sábado.

No ataque, porém, o Grêmio terá dois de seus principais nomes do elenco como titulares. Depois de trabalhar entre os reservas na quinta-feira, Marcelo Moreno retomou a vaga de titular no treino desta sexta, ocupando justamente o lugar de Douglas. Na defesa, Marcelo Oliveira mais uma vez treinou entre os 11 e deverá ocupar o lugar de Erazo, com Marcelo Hermes na lateral.

Por problemas físicos, Felipão também não terá Pedro Geromel, Ramiro e Giuliano. Com tantos desfalques para este início de Gaúcho, o treinador pediu paciência ao torcedor. "Eu tenho quase que a metade de uma base fora para os primeiros jogos no Gauchão. Então temos que ir com calma, trabalhar com esse pessoal e ver como reagem os mais jovens."

No meio de campo, o jovem Luan, de apenas 16 anos, é o destaque. Desta forma, o Grêmio está definido para a estreia do Campeonato Gaúcho com: Marcelo Grohe; Galhardo, Rhodolfo, Marcelo Oliveira e Marcelo Hermes; Araújo, Fellipe Bastos, Lincoln e Luan; Barcos e Marcelo Moreno.