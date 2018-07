Felipão escala Kaká com a camisa 10 da seleção brasileira contra a Rússia

LONDRES - O meia Kaká não somente teve a escalação confirmada pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso das 16h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira contra a Rússia como vai vestir a camisa de número 10 da seleção brasileira no duelo no Stamford Bridge, em Londres.

Assim, Oscar vai usar a camisa de número 7 da seleção brasileira. O time vai iniciar o jogo desta segunda com a seguinte formação: Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernando, Hernanes, Oscar e Kaká; Fred e Neymar.

Com a confirmação, o Brasil terá três alterações em relação ao empate por 2 a 2 com a Itália, na última quinta-feira. Thiago Silva entrou na zaga no lugar de Dante, Marcelo substitui Filipe Luís na lateral esquerda e Kaká foi escalado na vaga de Hulk.