Felipão escala Wellington Paulista e relaciona Pierre

Para tanto, Felipão confirmou a entrada de Wellington Paulista no time principal para formar dupla de ataque com Kléber. Será a primeira partida do atacante como titular do Palmeiras. Depois de entrar no segundo tempo do primeiro jogo contra o Coritiba, o jogador substituirá Luan desde o início.

Apesar da mudança no setor ofensivo, o treinador reforçou a defesa, ao sacar Patrik e escalar Chico para formar uma linha de três volantes ao lado de Márcio Araújo e Marcos Assunção. O Palmeiras deverá entrar em campo com: Marcos; João Vitor, Danilo, Thiago Heleno e Gabriel Silva; Chico, Marcos Assunção, Márcio Araújo e Lincoln; Kleber e Wellington Paulista.

Outra novidade para o jogo de quarta é o retorno do volante Pierre à lista de relacionados. Ele não disputa uma partida oficial desde a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2010. Neste ano, o volante chegou a participar do amistoso com o XV de Piracicaba, em janeiro.

Confira a lista de jogadores relacionados para o jogo:

Goleiros: Marcos e Deola;

Laterais: João Vitor, Luís Felipe e Gabriel Silva;

Zagueiros: Danilo, Thiago Heleno e Leandro Amaro;

Volantes: Márcio Araújo, Chico, Marcos Assunção e Pierre;

Meio-campistas: Lincoln, Patrik e Tinga;

Atacantes: Kléber, Wellington Paulista, Luan, Adriano e Vinícius.