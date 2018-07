Felipão escapa de punição em julgamento no STJD

O departamento jurídico do Grêmio conquistou nesta sexta-feira duas vitórias em julgamentos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube e o técnico Luiz Felipe Scolari foram absolvidos em julgamento relativo aos incidentes ocorridos durante a derrota gremista por 1 a 0 para o São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro e disputada no dia 4 de outubro.

Denunciado por desrespeitar duas vezes a equipe de arbitragem, comandada por Felipe Gomes da Silva, Felipão acabou sendo apenas advertido. Enquanto isso, o Grêmio foi inocentado pelo arremesso de um objeto em campo e também pela própria ação do seu treinador.

A suspensão a Felipão, que foi expulso durante o jogo contra o São Paulo, poderia ser de até 12 partidas por seus gestos e xingamentos durante o confronto. Já o Grêmio corria o risco de receber uma multa de até R$ 100 mil. O clube, porém, teve êxito no julgamento desta sexta-feira.

Assim, Felipão está liberado para comandar o Grêmio neste sábado, às 18h30, diante do Goiás, no Serra Dourada, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em quinto lugar, com 46 pontos, o time gaúcho tentará voltar ao G4, grupo dos times que se classificam para a próxima Copa Libertadores.