Felipão espera ver Marcos jogando no começo de 2012

O técnico Luiz Felipe Scolari admitiu nesta sexta-feira que Marcos não tem condições físicas de disputar as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, por causa das dores no joelho. Mas, apesar do contrato do goleiro com o Palmeiras acabar no final desta temporada, ele disse que espera vê-lo jogando no começo de 2012, nem que fosse para fazer uma despedida dos gramados.

Ídolo palmeirense, Marcos está com 38 anos e já não tem condições físicas para jogar seguidamente - está afastado do time desde o dia 18 de setembro. Como seu contrato com o clube acaba agora em dezembro, ele revelou que deve mesmo se aposentar. Mas, antes disso, gostaria de fazer um jogo oficial de despedida, o que só aconteceria no começo da próxima temporada.

"Ele não pode jogar agora por lesão, mas talvez possa jogar no ano que vem, em janeiro, em fevereiro. Mas, sem dúvida, merece um jogo especial organizado pelo Palmeiras", afirmou Felipão. "Mesmo se despedindo dentro de campo, ele não se despedirá do Palmeiras", completou o treinador, ressaltando, porém, que hoje não teria espaço para o goleiro na sua comissão técnica.