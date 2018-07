Felipão evita confirmar adversários dos amistosos

SÃO PAULO - Por mais que a Fifa tenha revelado nesta terça-feira, em seu calendário de jogos, que a seleção brasileira vai disputar um amistoso contra a Sérvia na fase final de preparação para a Copa do Mundo, Felipão evitou confirmar a partida. Também nesta terça, em entrevista coletiva, ele manteve a postura da CBF, que não se pronunciou sobre os jogos.

"Temos solicitação de dois jogos amistosos na pré-temporada antes do Mundial. Se a CBF não confirmou, não serei eu a confirmar. Já temos os rivais definidos e os locais definidos", contou ele. O jogo contra a Sérvia, no calendário da Fifa, aparece como previsto para 4 de junho, em local não apontado.

Já o coordenador técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, afirmou que já tem os dois adversários dos amistosos pré-Copa praticamente definidos, mas ainda não pode confirmar quem são. A ideia é que os rivais tenham perfis parecidos com os dos adversários do Brasil na primeira fase do Mundial, o que explicaria a escolha pela Sérvia.

Em 30º lugar no ranking da Fifa, a Sérvia seria um interessante teste para o Brasil visando a estreia na Copa do Mundo, no dia 12 de junho, contra a Croácia, em São Paulo, pois possui um estilo de jogo parecido com o dos croatas - a seleção sérvia, porém, não se classificou para a disputa do Mundial.

Pensando nos rivais da primeira fase, Parreira explicou que o analista de desempenho da seleção, Thiago Larghi, tem trabalhado na análise dos outros times do Grupo A. "O Tiago já levantou tudo sobre essas equipes, com os últimos cinco jogos de cada uma. E vamos observar também os jogos que elas farão em março", explicou o técnico do tetra, ao SporTV.

Ele também falou sobre o trabalho de observação dos três adversários nos amistoso de março, última data Fifa antes da Copa. Coordenador das categorias de base da CBF, Alexandre Gallo vai ao estádio ver Suíça x Croácia no dia 5 de março. "É importante, porque é o nosso primeiro adversário", comentou Parreira. Na mesma data o México pega a Nigéria e Camarões joga contra Portugal.