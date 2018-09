Felipão exalta atuação no Chile e elogia Valdivia: 'Está um diabinho'

Um Luiz Felipe Scolari com semblante bastante satisfeito se sentou na sala de entrevista do estádio Monumental, em Santiago, para avaliar a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Colo-Colo, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Bem humorado com o resultado, o treinador elogiou a apresentação do time e brincou ainda com um jogador adversário, o meia Jorge Valdivia.

Felipão afirmou que a vantagem construída com gols de Bruno Henrique e Dudu foi fruto de um desempenho eficiente. "Sinto que fizemos um resultado muito bom. Se formos olhar com tranquilidade o que aconteceu no jogo, nós tivemos os dois gols e mais quatro oportunidades vivas. O Colo-Colo não fez o gol, mas teve umas cinco oportunidades vivas de gol. Aproveitamos as oportunidades, mas o Colo-Colo criou também", explicou.

A partida de volta será no próximo dia 3, no Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras pode perder por um gol de diferença que estará classificado para a semifinal da Libertadores. "Se criarmos assim em São Paulo, estaremos bem. Vamos trabalhar com nossa vantagem, mas vamos respeitar o Colo-Colo", disse o técnico. Nas oitavas de final o Palmeiras também fez 2 a 0 na ida, contra o Cerro Porteño, mas perdeu por 1 a 0 na volta e quase perdeu a vaga.

O jogo em Santiago marcou o reencontro do Palmeiras com Valdivia. O chileno defendeu a equipe alviverde em duas passagens e chegou a ser comandado por Felipão. Juntos, os dois conquistaram a Copa do Brasil de 2012. O meia está perto de completar 35 anos e depois do jogo, ganhou elogios do seu ex-treinador pela qualidade demonstrada em campo.

"Ele está jogando muito. Eu disse que ele parecia mais magrinho. Está um diabinho. Ele fazia isso no Palmeiras. Comigo ele teve muitas situações boas, mas teve algumas lesões que atrapalharam. No Palmeiras tem nosso respeito. No jogo ele mostrou porque é um dos melhores", comentou Felipão. Valdivia retornou neste ao Colo-Colo, clube em que foi revelado.