Felipão exalta evolução do Grêmio, mas minimiza liderança

Os resultados positivos do Grêmio já animam Luiz Felipe Scolari. O técnico já aponta boa evolução da sua equipe nos últimos jogos, o que resultou em três vitórias seguidas e a liderança provisória do Campeonato Gaúcho, na noite de sábado. Contra o Cruzeiro, o triunfo foi por 1 a 0, em casa.

"Estamos tendo uma situação tática equilibrada. A equipe encorpa, fica mais ''cascuda'', com possibilidades de trocas que acrescentam ao time que vem jogando", avalia o treinador, que vem mesclando jogadores mais experientes com atletas da base neste Estadual. "Com uma ou outra correção de rota, brigamos pelas posições que pretendemos."

Felipão, no entanto, tenta evitar a empolgação da torcida, que até pouco tempo vinha respondendo as atuações do time com vaias. Com 20 pontos, o Grêmio pode perder a ponta isolada neste domingo para o Brasil de Pelotas (18) ou para o Juventude (17).

"A diferença é mínima. A torcida precisa saber que temos 11 jogos. Mas evoluindo taticamente, agora é continuar trabalhando e buscando o objetivo. Ficar entre os primeiros para depois ter alguma situação melhor nas fases seguintes. Nunca duvidamos da classificação", enfatizou o treinador.