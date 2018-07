Felipão exalta mudança de postura do Grêmio: 'Os atletas se cobraram'

O Grêmio esteve longe de ser brilhante, mas na vitória por 2 a 0 sobre o Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, a equipe ao menos exibiu uma postura mais aguerrida. A diferença de atitude foi reconhecida pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que admitiu alguns defeitos de seus comandados, ma exaltou a vitória.

"Tivemos um posicionamento melhor do que nos outros jogos. Os atletas realmente se cobraram, corrigindo suas atuações e posicionamento. Com isso, a equipe vai chegando ao que a gente deseja", disse. "Foi uma série de detalhes, mas não a ponto de dizer que estamos prontos. De jeito nenhum."

Felipão revelou que teve uma conversa interna com os atletas, após as derrotas em casa para o Brasil de Pelotas e o Veranópolis. Os resultados já geravam um início de crise no Grêmio, mas a vitória de quarta deve apaziguar um pouco os ânimos.

"Nada do que eu falei vou passar a vocês. É um assunto interno. Se a imprensa, os psicólogos, os doutores, entenderem que seja diferente, eu respeito. Mas farei do meu jeito. Eles (os jogadores) entenderam perfeitamente", comentou o treinador.