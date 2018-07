Felipão exalta postura do Palmeiras após vitória

"Eles dificultaram muito a criação de chances pelo Grêmio. O time foi bem posicionado, organizado. Tivemos a felicidade de fazer dois gols em dois lances. O Grêmio também teve essa oportunidades. Normalmente, teria sido empate. Mas em outros jogos fomos melhor e perdemos. Dessa vez, foi diferente", afirmou.

No duelo de quarta-feira, a principal novidade do Palmeiras foi a escalação do zagueiro Henrique como volante. Felipão explicou a improvisação e elogiou a atuação do jogador. "O Henrique vinha treinando bem, sabe jogar naquela posição. É um jogador alto e para enfrentar um time como o Grêmio, com jogadores altos, que jogam muito no corpo-a-corpo, fizemos essa opção e acho que deu certo", comentou.

Com a vantagem de ter vencido o primeiro duelo contra o Grêmio, o Palmeiras volta a jogar na Copa do Brasil na próxima quinta-feira em Barueri. Antes, porém, no próximo domingo, a equipe recebe o Vasco, também em Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.