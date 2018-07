Felipão exalta reencontro com Tite em clássico paulista

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, domingo, no Estádio do Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, será especial para Luiz Felipe Scolari. O técnico vai reencontrar o amigo Tite, que assumiu o time do Parque São Jorge nesta semana e fará a sua estreia exatamente no confronto entre os rivais. Satisfeito com o novo encontro, Felipão relembrou a amizade com o treinador corintiano.

"Conheci o Tite quando tinha apenas 15 anos. Primeiro, ele foi meu aluno em Caxias, quando o levei para ser jogador no próprio Caxias. Depois, o indiquei para iniciar a carreira de treinador. Também almoçávamos sempre numa churrascaria. Jogávamos conversa fora, era muito legal. O sogro do Tite também é muito meu amigo. Temos um contato de longa data, vai ser muito bom revê-lo", afirmou.

Mas, apesar da amizade com Tite, Felipão tentará ampliar os seus números positivos no clássico contra o Corinthians. No comando do Palmeiras, o treinador enfrentou o rival 22 vezes, com nove vitórias, sete empates e seis derrotas. No último, pelo primeiro turno do Brasileirão, em agosto, as equipes empataram por 1 a 1.