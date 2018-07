Felipão exige que jogadores priorizem a seleção brasileira

BASILEIA - Luiz Felipe Scolari fez nesta terça-feira um severo alerta aos jogadores: chegou o momento de dar prioridade à seleção brasileira e não ao salário, o que poderia fazê-los não serem titulares em seus clubes. E não jogar comprometerá o acompanhamento de seu trabalho com possíveis consequências na lista dos que vão disputar a Copa do Mundo de 2014. “Ninguém assegurou posição”, afirmou o treinador.

A seleção enfrenta hoje a Suíça na Basileia em seu primeiro jogo após bater a Espanha na final da Copa das Confederações. Mas Felipão abandonou o tom de euforia. Com apenas oito amistosos até o Mundial, advertiu que jogadores que ficarem no banco nos seus clubes precisam repensar suas prioridades.

Se a conquista contra a Espanha deu tranquilidade ao grupo, foram dois recados duros dados pela comissão técnica aos atletas ontem à noite em uma reunião no hotel.

O primeiro é que, nos próximos meses, os atletas precisam fazer parte do elenco de times que os utilizem como titulares. O outro é de que a Copa das Confederações faz parte da história, apenas. A estratégia da comissão técnica é simples de ser compreendida: evitar as avaliações equivocadas do passado. Em 2005 e 2009, o Brasil venceu a Copa das Confederações. Mas, nas edições seguintes do Mundial, chegou com atletas fora de forma e com impressões erradas sobre o potencial dos adversários. Resultado: não foi muito distante na competição.

"Com pouco tempo pela frente e poucos jogos, parte do processo será o de observar os nossos jogadores em seus clubes”, disse Felipão, reforçando a necessidade de se tiverem de mudar de equipe, a fim de serem titulares em suas novas casas, mesmo que signifique ganhar menos dinheiro, essa deve ser a opção. “Se eles não jogam não há como observá-los. Não dá para observar do banco. Quem não jogar terá dificuldades.”

Dois casos, em particular, preocupam Felipão: o de seu goleiro titular, Julio Cesar, e do volante Luiz Gustavo, também do grupo que inicia as partidas. Ambos estão sendo preteridos por seus treinadores e negociam com outros clubes onde possam jogar. “Pode ser segunda, terceira ou décima divisão”, disse. “Para mim não faz diferença. O importante agora é jogar”, insistiu. “Os jogadores vão ter de pensar na seleção e não só na parte monetária e no clube”.

O treinador lembrou da situação de Dida em 2001, quando era reserva do Milan. Deu a entender que membros da comissão técnica brasileira conversaram com a direção do Milan, que aceitou liberar o goleiro para jogar no Corinthians.

Julio Cesar está no banco do Queens Park Rangers e, nesta semana, o Fiorentina indicou que não teria como pagar o salário que o goleiro pede, desistindo do negócio. “A situação preocupa e ele sabe que preocupa”, afirmou Scolari. O Benfica também não teve como atender o desejado por Julio Cesar.

Sobre Luiz Gustavo, Felipão também deu seu recado. “É um problema a mais. Ele terá de definir sua vida”, disse. O novo técnico do Bayern de Munique, Guardiola, já indicou que o brasileiro não deve ser titular.

Na conversa com os jogadores, Felipão deu ênfase à forma como as partidas deverão ser encaradas daqui para a frente, até a Copa. “Vamos fazer amistosos de três pontos. Vamos fazer o jogo valer alguma coisa”, disse. “Temos de mostrar à imprensa internacional que aquilo contra a Espanha não foi por acaso e que temos um grupo. Alguns jogadores já mostraram muito e tem crédito, mas esse crédito pode acabar”, alertou.

Para o jogo de hoje, Felipão admite que a condição técnica e física do time não será a mesma da final contra a Espanha. “Esse é o primeiro jogo e muitos acabam de terminar a pré-temporada. Terão dificuldades para acompanhar o ritmo da Suíça”, admitiu.

SUÍÇA - Benaglio; Lichtsteiner, Senderos, Von Bergen e Rodriguez; Dzemalli, Behrami, Shaqiri, Xhaka; Stocker e Gavranovic. Técnico: Ottmar Hitzfeld

BRASIL - Julio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz (Dante) e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar e

Hulk; Fred e Neymar. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Juiz: Deniz Ayrekin (Alemanha); Local: St. Jakob Park Stadium (Basileia); Horário: 15h45; Transmissão: Globo e SporTV