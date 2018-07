Felipão fala em armadilha de Aranha em caso de racismo

O técnico Luiz Felipe Scolari resolveu blindar o elenco do Grêmio antes do jogo de quinta-feira contra o Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a volta do goleiro santista Aranha ao estádio onde, no dia 28 de agosto, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ele foi chamado de "macaco" e "preto fedido" por parte dos torcedores gremistas. Por causa do comportamento da sua torcida, o clube gaúcho foi excluído do torneio pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Nesta terça-feira, durante treino no Estádio Olímpico, Felipão foi até a beirada do campo, onde estavam os jornalistas, e insinuou que o goleiro do Santos forçou aquela situação no jogo realizado na Arena Grêmio. "Vamos ver se eles vão cair na esparrela (armadilha) do Aranha de novo", disse o treinador.

A ordem de Felipão é que os atletas deixem as polêmicas de lado e se concentrem apenas no jogo de quinta-feira. O Grêmio vive bom momento no Brasileirão. Está invicto há quatro rodadas (três vitórias e um empate) e, se derrotar o Santos, pode entrar na zona de classificação para a Libertadores - ocupa hoje o sexto lugar.