Felipão fala em manter a base palmeirense para 2011

Com a vitória na primeira partida da semifinal diante do Goiás, por 1 a 0, na última quarta-feira, em Goiânia, o Palmeiras ficou mais perto da vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Diante da possibilidade de título no torneio, e a consequente classificação para a Libertadores, o clube já começa o planejamento para 2011. E, de acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari, a ideia é manter a base deste ano.

"(O grupo para o ano que vem) não será muito diferente. Quando vim para o Palmeiras em 1997 também realizei um trabalho de seis meses para depois escolher três, quatro jogadores para chegar e compor o grupo. Pelo que eu conversei com o Palaia (Salvador Hugo Palaia, presidente interino do clube), nós temos a possibilidade, até o dia que ele for presidente, de realizar mais uma ou duas contratações para o ano que vem. Estamos fazendo o que é espetacular para o Palmeiras no momento", afirmou o treinador.

Para confirmar a vaga na Libertadores, no entanto, é preciso garantir o título da Sul-Americana. Com esse objetivo, o Palmeiras segue privilegiando a competição continental e poupará novamente seus titulares no duelo deste domingo, diante do Atlético-MG, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida de volta diante do Goiás acontecerá na próxima quarta-feira, no Pacaembu.