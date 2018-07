Felipão fará 12ª final no Palmeiras 15 anos após estreia

"É muito interessante, uma coincidência incrível. Iniciávamos em 1997 uma temporada que iria durar três anos. E agora, no meio da temporada, atingimos um dos nossos objetivos e chegamos a mais uma decisão. É um detalhe que podemos usar como referência em alguma coisa futuramente", comentou o treinador, comemorando ter colocado o clube na final da Copa do Brasil.

"Fico feliz em ter chegado à minha 12a. final pelo Palmeiras. Sempre trabalhamos para chegar em finais e, de preferência, ganhar", disse o treinador, que retornou ao clube há dois anos e, deste então, não havia chegado a nenhuma decisão.

Felipão sabe da importância deste momento para reerguer a confiança do torcedor e recolocar o Palmeiras no hall dos campeões. Mesmo assim, ele não se contenta só com a Copa do Brasil e já traça planos para o segundo semestre.

"Nos últimos dois anos, não chegamos em nenhuma final e precisávamos deste momento. Vai ser a primeira desde o meu retorno e espero que a gente chegue em outras. Temos a Copa Sul-Americana e vamos ver se esse grupo também consegue reagir e disputar o Brasileiro em condições até o final."

O treinador soma 389 jogos no comando do Palmeiras, com 187 vitórias, 108 empates e 94 derrotas. Como treinador, só fica atrás de Osvaldo Brandão, com 580 jogos. A primeira passagem, até 2000, durou três anos. Agora, ele tem contrato até o fim de 2012.