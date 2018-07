Felipão fará convocação para amistoso no dia 30

RIO - Após a conquista da Copa das Confederações, a seleção brasileira voltará a campo no dia 14 de agosto para um amistoso com a Suíça, na Basileia. Para esta partida, o técnico Luiz Felipe Scolari fará a convocação no dia 30, às 12h30, através do site da CBF, e deverá chamar somente 18 ou 19 jogadores.

Felipão convocará menos atletas do que de costume por se tratar de um amistoso, e logo depois da Copa das Confederações. O torneio acabou reduzindo o período de férias de alguns jogadores que atuam na Europa. Eles estarão em pré-temporada na época da partida contra os suíços.

O técnico não deu pistas sobre os futuros convocados. Não indicou se chamará atletas que não estiveram na Copa das Confederações. Felipão disse apenas que deverá ser flexível na negociação com os clubes.

"Vou conversar com os jogadores, como já fiz por exemplo com o Dante e Luiz Gustavo, que estão se reapresentando. Vamos ver quem estará ainda em fase de início de pré-temporada, enfim, levar em consideração alguns aspectos para elaborar a lista final, mas que deverá ter 18 ou no máximo 19 jogadores", disse Felipão.

Dante e Luiz Gustavo devem ser dois dos jogadores que ficarão de fora da lista. A dupla foi liberada pelo Bayern de Munique, às vésperas da final da Copa da Alemanha, após insistência da CBF. E não deve receber o aval do clube alemão para o amistoso logo no início da temporada europeia.

Para este primeiro jogo após o título conquistado em junho, Felipão já adiantou que deverá comandar apenas um treino. Os trabalhos vão visar a formação da equipe para a Copa do Mundo.

Felipão e Carlos Alberto Parreira começaram a avaliar os dados da seleção logo após a Copa das Confederações, como passes certos e errados, faltas, finalizações. "Nós analisamos esses dados, observamos os adversário seguintes e assim podemos implementar uma ou outra situação baseada neste levantamento", comentou o treinador.