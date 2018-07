Felipão fará treino fechado domingo no Mané Garrincha

A seleção brasileira voltará a fazer um treinamento fechado às vésperas de um compromisso na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a assessoria de comunicação da CBF explicou que o treino do próximo domingo, em Brasília, no dia que antecede o duelo com o Camarões, não terá a presença da imprensa.

O trabalho de reconhecimento do gramado é agendado pela Fifa e os jornalistas têm o direito de acompanhar ao menos os 15 primeiros minutos da atividade. E será isso que acontecerá no Mané Garrincha, com o técnico Luiz Felipe Scolari treinando o seu elenco sem ninguém que não seja da seleção acompanhando o trabalho.

O expediente já havia sido adotado por Felipão na véspera do empate por 0 a 0 com o México, em Fortaleza, na última terça-feira. Naquela oportunidade, havia a dúvida sobre a presença na partida do atacante Hulk, que reclamava de dores musculares na coxa esquerda. Ele acabou ficando fora do treinamento e do jogo, sendo substituído pelo volante Ramires.

Exceto pela atividade em Fortaleza e pelo treinamento de Brasília, a seleção tem liberado o acesso da imprensa em todas as suas atividades desde o início da preparação para a Copa, ao contrário do procedimento adotado por outras participantes da competição.

Antes do treino de domingo, a seleção volta a trabalhar na tarde deste sábado, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ) - logo depois, viaja para a capital federal. A expectativa é para que Felipão indique, nessa atividade, a escalação para o duelo com Camarões. Mas a definição do time deverá ficar mesmo para o treino secreto no Mané Garrincha, marcado para as 18h30 do domingo.