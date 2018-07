Felipão faz mistério e diz que tem diferentes opções para o Gre-Nal

Luiz Felipe Scolari manteve as dúvidas no time do Grêmio às vésperas do primeiro clássico do ano. Antes do treino desta sexta-feira, Felipão afirmou que conta com "duas ou três" opções na equipe para tentar surpreender o Internacional, domingo, no Beira-Rio, em rodada do Gauchão.

Tentando fazer mistério, o treinador não revelou quais são as opções para o jogo do fim de semana. "Estamos trabalhando com duas ou três hipóteses", desconversou Felipão, tentando evitar nome de possíveis titulares. "Para vocês o nome da pessoa já diz a posição. Se coloco o Bastos ou Erazo de ponta de lança, todos vocês dizem que é volante ou zagueiro."

Dentre as poucas indicações do técnico está a presença de Giuliano em campo. "Pretendo aproveitá-lo no jogo. Se vai começar ou não, ainda estamos estudando uma série de detalhes", declarou. Vindo de lesão, o meia jogou 45 minutos na rodada passada. Mas sua presença entre os titulares é incerta porque Felipão fechou todos os treinos ao longo da semana.