Felipão faz mistério e fecha treino do Grêmio Luiz Felipe Scolari encerrou a preparação do Grêmio para o jogo contra o Atlético-PR com um treino fechado na Arena Grêmio, nesta terça-feira. O técnico fez mistério porque terá que fazer mudanças no meio-campo em razão da suspensão do volante Fellipe Bastos.