Felipão faz mistério e treina com 14 jogadores para o Gre-Nal

Em semana de Gre-Nal, vale de tudo na preparação dos eternos rivais gaúchos. Nesta quinta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari inovou, ao comandar um treino no Grêmio com 14 jogadores de cada lado. Assim, ele manteve o mistério sobre a escalação do time para enfrentar o Inter, domingo, na Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Na atividade desta quinta-feira, o time considerado titular ficou com Marcelo Grohe; Pará, Geromel, Rhodolfo, Bressan e Zé Roberto; Fellipe Bastos, Ramiro, Riveros, Giuliano e Alan Ruiz; Luan, Dudu e Barcos. Mas não foi um treino coletivo. Felipão optou por fazer um trabalho tático, o que só aumentou o mistério sobre a escalação.

"Não era coletivo, era um trabalho por zona", revelou o atacante argentino Barcos, em entrevista coletiva após o treino, ao explicar a atividade desta quinta-feira. "Ainda não sabemos como vamos jogar. O Felipe ainda não definiu o time", completou o jogador, um dos titulares absolutos do Grêmio, que tem presença garantida no Gre-Nal.

"É uma semana especial. Mas a gente está trabalhando do mesmo jeito, tentando focar no jogo e tentando fazer o que a gente precisa para conseguir a vitória", avisou Barcos, lembrando da importância extra dessa edição do Gre-Nal, já que os rivais estão na disputa direta pela vaga na Libertadores. "Tem que tentar ganhar de qualquer jeito."