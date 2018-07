Felipão faz mistério sobre substitutos de Luan e Marcelo Grohe

Como já se tornou costume desde que voltou ao Grêmio, o técnico Luiz Felipe Scolari fechou mais uma vez o treino à imprensa nesta terça-feira, no Olímpico. Tudo isso para esconder a escalação que entrará em campo diante do Sport, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal dúvida de Felipão é no meio de campo. O meia Luan se apresentou à seleção olímpica e está fora do confronto. Giuliano, que se recuperou de uma pubalgia e entrou em campo no segundo tempo da derrota de sábado para o São Paulo, é o favorito para ficar coma vaga, mas Alan Ruiz corre por fora e também pode ser o titular.

O outro ponto de interrogação está no gol gremista. Marcelo Grohe, servindo a seleção principal, é desfalque certo. Para seu lugar, no entanto, a dúvida é menor, uma vez que Tiago, segundo goleiro da equipe, aparece como substituto natural. Léo é a outra opção, mas deve mesmo ficar no banco.

Apesar do mistério de Felipão, o Grêmio deve entrar em campo diante do Sport com: Tiago; Pará, Pedro Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Walace, Ramiro, Fellipe Bastos e Giuliano (Alan Ruiz); Dudu e Barcos.

Para o zagueiro Pedro Geromel, os desfalques não são desculpa e a equipe não pode se contentar com qualquer outro resultado que não seja a vitória. "Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos preparados e precisamos da vitória. Mesmo com os desfalques, temos um grupo forte e queremos entrar no G4 para não sair mais."