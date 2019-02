Felipão faz suspense e evita prever qual jogador será inscrito no Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, deve segurar até o último momento a definição de qual será o último jogador a ser inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. Com 25 relacionados para 26 vagas, o clube tem até o dia 1º de março para definir o nome final e os principais candidatos para essa oportunidade são os recém-contratados Arthur Cabral e Ricardo Goulart.

Nesta segunda, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no Pacaembu o treinador evitou fazer fazer previsões sobre quem será o último nome escolhido. "Eu estou pensando. Não posso dizer nada para vocês (jornalistas) ainda porque muita coisa pode acontecer. Vou esperando, para poder ver a evolução dos jogadores", afirmou o treinador.

A expectativa da torcida é para ver o atacante Ricardo Goulart em ação. O jogador se recupera de cirurgia no joelho direito e depende da evolução física para poder estrear. Outra opção seria o atacante Arthur Cabral, que teve recentemente um problema no púbis. "O Goulart vem trabalhando bem. O Arthur agora está recuperando, para daqui quem sabe uns oito dias começar a treinar normalmente com a equipe. Vamos esperar", disse.

Na primeira lista para o Estadual, o Palmeiras inscreveu 21 atletas. As outras cinco vagas foram preenchidas pouco a pouco. Do elenco alviverde, sete jogadores estão fora da relação para o Estadual. Aguardam oportunidade o zagueiro Juninho, o lateral Fabiano, o volante Matheus Fernandes, os meias Hyoran e Guerra, mais os atacantes Ricardo Goulart e Arthur Cabral.