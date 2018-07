Felipão faz testes e escala Hermes no meio-campo do Grêmio

Luiz Felipe Scolari parece ainda não estar convicto da melhor formação tática para o Grêmio. Neste sábado, depois de comandar uma hora de treino fechado à imprensa, quando os portões do CT Luiz Carvalho foram abertos o time tinha três meias. A novidade era a presença do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, vindo da base e jogando no meio-campo.

O garoto pode ser o substituto do volante Marcelo Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Felipão abriria mão da formação com três volantes, usada na vitória por 2 a 0 sobre o Passo Fundo, no meio de semana.

Giuliano, outra opção para o lugar de Marcelo Oliveira, deve ficar no banco de reservas. O meia não atua desde novembro e, desde então, passou por duas cirurgias. Ainda sem ritmo de jogo, deve entrar apenas no segundo tempo da partida contra o Juventude, segunda-feira, na Arena do Grêmio.

O time tricolor pode ter o desfalque de Erazo. Neste sábado, com dores musculares, o equatoriano foi poupado. Geromel e Ramiro seguem como desfalque. Assim, o Grêmio deverá ter: Marcelo Grohe; Galhardo, Rhodolfo, Erazo e Júnior; Araújo, Fellipe Bastos, Marcelo Hermes e Douglas; Pedro Rocha e Everaldo.