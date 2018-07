Felipão faz testes e poupa jogadores do Grêmio em jogo com São José pelo Gaúcho O Grêmio treinou na manhã deste sábado no CT Presidente Luiz Carvalho como preparação para enfrentar o São José, neste domingo, às 16h, no estádio Cristo Rei, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O técnico Luiz Felipe Scolari fez alguns testes na equipe, já que não contará com seis atletas, que serão poupados. Marcelo Grohe, Rhodolfo, Braian Rodríguez, Ramiro e Luan não atuarão para evitar a suspensão para o próximo jogo, já que estão pendurados por cartão amarelo. Marcelo Oliveira também estará fora, pois se recupera de uma gripe.