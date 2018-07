Felipão faz testes e Valdívia deve voltar ao Palmeiras contra o Fluminense

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um coletivo nesta sexta-feira com duas mudanças na equipe titular do Palmeiras. Valdivia, de volta ao time após defender o Chile na Copa América, e o estreante Gerley foram testados no time principal, em preparação para o jogo com o Fluminense, domingo, em Volta Redonda.

O meia, que voltou a treinar na quarta, foi titular na primeira metade do coletivo, ao lado de Márcio Araújo, Marcos Assunção e Luan. Na segunda parte, Patrick, titular nos últimos dois jogos, retomou a vaga na equipe principal.

Apresentado nesta sexta, Gerley ocupou o lugar de Gabriel Silva, integrado à seleção brasileira Sub-20, desde o início. "Estou pronto. Sei que preciso de uma adaptação, mas vinha treinando normalmente no Caxias e estou me sentindo muito bem. Se o Felipão precisar de mim, estarei à disposição para domingo", disse o lateral, antes do coletivo.

O time titular treinou com: Marcos; Cicinho, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Gerley; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Valdivia e Luan; Maikon Leite e Kléber. Na equipe reserva, o destaque foi o zagueiro Henrique, contratado recentemente. Mesmo sem jogar desde maio, o defensor mostrou bom preparo físico durante a atividade. Os reservas jogaram com: Deola; Paulo Henrique, Leandro Amaro, Henrique e Rivaldo; Chico, Pierre, João Vitor e Patrik; Dinei e Wellington Paulista.