Felipão faz testes no elenco do Palmeiras e observa 30 jogadores

O técnico Luiz Felipe Scolari tem quase todo o Palmeiras mapeado após três semanas no cargo. O treinador escalou até agora 23 dos 28 jogadores do elenco profissional e conseguiu observar mais de 30 nomes entre os utilizados em treinos e relacionados para ficar no banco de reservas nas partidas do time.

Do elenco principal, somente o goleiro Prass, os zagueiros Pedrão e Nico Freire e o meias Vitinho e Guerra não foram utilizados ainda pelo treinador. Destes, apenas o venezuelano Guerra não pôde ser avaliado mais atentamente, pois ele se recupera de cirurgia no pé esquerdo e voltou a treinar com o elenco apenas nos últimos dias.

Os demais atletas têm treinado normalmente e participado das partidas e viagens, ocasiões em que a comissão técnica aproveita para fazer suas observações mais atentas. O técnico também tem completado o time com revelações das categorias de base, como o volante Gabriel Fernando e o atacante Papagaio. Os dois já ficaram no banco de reservas em partidas do Campeonato Brasileiro.

"Todo mundo tem de se sentir importante e titular. O Felipão quer deixar todos motivados", disse nesta sexta-feira o atacante Willian. Para enfrentar o Internacional, neste sábado, no Beira-Rio, o treinador deve poupar alguns titulares, para priorizar o compromisso seguinte, contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores.