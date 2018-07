Felipão fecha parte de treino do Grêmio, mas exibe quatro mudanças

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou na manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, o último treino de preparação para o jogo diante do Veranópolis, neste sábado, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A primeira parte do trabalho foi realizada com portões fechados, mas o período aberto para a presença de jornalistas indicou que Felipão poderá promover quatro mudanças na equipe titular do Grêmio.

Prestes a se transferir para o futebol chinês, onde defenderá o Changchun Yatai, Marcelo Moreno teve a sua vaga preenchida por Lucas Coelho no ataque. No setor defensivo, Rhodolfo foi poupado e deu lugar a Gabriel Silva, enquanto na lateral direita Matias Rodríguez entrou na vaga de Galhardo. E finalmente o meia Luan, que volta de suspensão, ganhou o posto que vinha sendo ocupado por Lincoln.

Com essas modificações, o Grêmio foi escalado com as seguinte formação: Marcelo Grohe; Matías Rodriguez, Gabriel Silva, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Fellipe Bastos, Douglas e Luan; Everton e Lucas Coelho.

O meia Giuliano, que está em processo final de recuperação de lesão, treinou normalmente com os demais companheiros nesta sexta.

Marcelo Moreno, por sua vez, acompanhou o treinamento desta sexta de perto. O boliviano, já com roupa de passeio, foi se despedir dos seus companheiros, antes de acertar os últimos detalhes burocráticos de sua transferência para o futebol chinês.